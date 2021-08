El que fa especial The White Lotus no és, precisament, que hagi estat tot un fenomen mediàtic internacional, sinó la seva crítica social satírica que ha enganxat setmana rere setmana a un nombre cada vegada més gran d’espectadors. Així doncs, HBO ha decidit renovar la sèrie i fer possible una segona temporada. La mini sèrie creada per Mike White està ambientada en un resort de luxe a Hawaii on, en cada episodi, se segueixen les passes d’un grup diferent d’hostes: des d’un matrimoni que hi passa la nit de noces a una família multimilionària, passant per una dona que ha quedat vídua i vol llençar les cendres del seu marit.