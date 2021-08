Després de l’enrenou provocat per la censura (posteriorment rectificada) de Facebook i Instagram a la publicació del pòster de la seva nova pel·lícula, Madres paralelas, obra de Javier Jaén, en el qual apareix un mugró del qual rellisca una gota de llet materna i que en conjunt remet a la imatge d’un ull plorant, el director Pedro Almodóvar va trencar ahir el seu silenci, i en un comunicat va lloar la resistència contra les ingerències de l’algoritme d’aquelles dues xarxes i va agrair el suport rebut amb un reivindicatiu missatge: «Moltes gràcies a tots els que heu donat suport al cartell i l’heu postejat més d’una vegada, als que heu debatut sobre la necessitat d’una mica de seny davant la visió d’un mugró femení, als que heu parlat d’això als mitjans», diu l’escrit.

«Heu aconseguit que les ments que hi ha al darrere de l’algoritme que decideix què és o no és obscè i ofensiu hagin fet marxa enrere i permetin que el cartell circuli lliurement. És una victòria vostra, una gran victòria», apunta el director manxec, que alerta també sobre el control que poden exercir aquests mecanismes: «Cal estar alerta abans que les màquines decideixin què podem fer i què no podem fer».

Madres paralelas, protagonitzada per Penélope Cruz, Milena Smit i Aitana Sánchez Gijón, s’estrenarà el proper 10 de setembre després d’obrir la 78º edició de Festival de Cinema de Venècia. En el seu nou treball, Almodóvar torna a explicar una història de dones a partir de Janis i Ana, que es coneixen a l’hospital quan van a donar a llum en el mateix moment.