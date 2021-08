La comèdia romàntica (i una mica esbojarrada) Valeria es va convertir en tot un fenomen durant l’estrena de la primera temporada, l’estiu passat. Avui torna a Netflix amb una dosis afegida d’amor però també de realisme i reivindicació.

Aquesta segona part de la sèrie vol ser, segons els seus responsables, una aposta més madura per posar sobre la taula temes com deixar enrere una sèrie d’estereotips imposats i fa una crida a la sororitat entre dones. També mostrarà altres temes com la precarietat laboral, fet que afegirà un punt més de credibilitat a la ficció. En aquest cas, Valeria treballarà de productora executiva sense deixar enrere l’escriptura.