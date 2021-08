La plataforma digital mallorquina, caracteritzada per col·leccionar peces audiovisuals alternatives (o clàssiques), estrena el proper dia 20 d’agost The Show, la primera pel·lícula creada pel tàndem cineasta format pel director Mitch Jenkins i el creador de còmics Alan Moore, coneguts per pel·lícules com Watchmen i V de Vendetta.

La intenció de Moore és que The Show sigui el capítol pilot d’una sèrie de televisió que extendrà l’univers presentat en la pel·lícula. El film estarà protagonitzat per Tom Burke (The Souvenir) i, a més, el propi Moore debutarà com actor en el seu propi llargmetratge.