Jamie Spears, el pare de Britney Spears, ha renunciat a seguir com a tutor legal de la cantant, una posició que ostentava des de fa més de 13 anys i per la qual va arribar a controlar tots els aspectes de la seva vida. En uns documents lliurats dijous a la Cort Superior de Los Angeles, el pare de l’artista confirma que està d’acord amb delegar aquesta funció en una altra persona, el que no anul·laria completament la tutela de Britney però deixaria fora de la mateixa a la seva família. «Tot i que el senyor Spears és el blanc incessant d’atacs injustificats, no creu que una batalla pública amb la seva filla pel seu servei com a tutor sigui el millor per a ella», indica el document.

L’advocat de Britney, Mathew Rosengart, va celebrar que «el senyor Spears i la seva advocada hagin admès que ha de ser destituït. És una reivindicació per Britney». La renúncia del pare arriba menys d’un mes després que Rosengart es convertís en el representant de Britney, després de la dimissió del seu anterior advocat. A més, el nou representant està investigant la gestió de les finances per part del progenitor de la cantant, ja que hauria trobat alguns pagaments injustificats . «Esperem continuar la nostra enèrgica investigació sobre la conducta del senyor Spears i altres durant els últims 13 anys, durant els quals ell va recollir milions de dòlars de l’herència de la seva filla», afegia Rosengart.

El pare de la cantant va negar que hi hagués raons per a la seva dimissió i va assegurar que només es produeix per la pressió pública exercida contra ell. Jamie Spears, que va assegurar que només busca «el millor interès de la seva filla», va avançar que col·laborarà per traspassar les seves competències a un nou tutor.

Es tracta d’un pas endavant en la voluntat de Britney, la prioritat principal de la qual era que el seu pare quedés fora de la tutela, encara que la seva intenció és posar-li fi de el tot després que s’inciés fa més de 13 anys a causa dels seus problemes mentals, que segons un tribunal li impedien controlar la seva vida i els seus negocis.