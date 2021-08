En l’últim any i mig, la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses i una d’elles ha sigut valorar els petits gestos quotidians als quals abans no els donàvem gaire importància: les abraçades, els petons, les carícies, una conversa cara a cara... Després que el confinament ens privés durant mesos del contacte més estret fora de la nostra bombolla, sèries com Modern love ajuden a recordar la importància que té l’amor en la nostra vida. Però no només el romàntic, sinó en qualsevol de les seves expressions, com el familiar, els amics, el propi, el platònic...

Amazon Prime Video estrena aquest divendres 13 d’agost la segona temporada d’aquesta antologia sobre sentiments inspirada en els articles de la columna homònima de The New York Times en els quals els lectors del diari nord-americà comparteixen les seves experiències amoroses des del 2004, supervisada per John Carney.

Aquesta nova tanda de vuit capítols està composta per episodis independents d’una mitja hora, sense cap mena de continuïtat. Cap història està lligada a l’anterior ni a la següent, així que es poden veure en l’ordre que decideixi l’espectador. Minnie Driver , Kit Harington, Tobias Menzies, Anna Paquin o Lucy Boynton protagonitzaran aquesta segona part.