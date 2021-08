Tot i haver-se estrenat el març del 2021 i tenir només dues temporades (la segona estrenada recentment), Sky Rojo ha aconseguit crear una base molt ampla de fans incondicionals que, en aquests moments, deuen estar d’enhorabona: Netflix ha tornat a premiar a la ficció de Vancouver Media i la renova per tercera vegada. Això sí, la plataforma ha volgut deixar clar que, després d’aquesta última temporada, ja no n’hi haurà cap més. D’aquesta manera, les aventures de Coral, Wendy i Gina diran adéu al llarg de vuit capítols que se situaran sis mesos després de la gran batalla de les tres protagonistes. De moment no hi ha data d’estrena.