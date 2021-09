La sèrie L’última nit del karaoke, un nou programa de música i humor presentat per Ivan Labanda, Labanda sonora, i un especial de quatre episodis del Crims de Carles Porta dedicats al crim de la Guàrdia Urbana, són les principals novetats que arribaran aquesta tardor a la graella de TV3. A més, Oriol Parreño, creador del reeixit Tot anirà bé, farà el salt a les nits del dijous amb Fake night, un late show amb entrevistes «poc convencionals a personatges coneguts», segons va informar ahir la CCMA en una nota.

Entre els nous formats també destaca El punt D, que buscarà que l’audiència faci un cop d’ull a la sexualitat des d’una visió feminista i LGTBIQ+. També s’estrenarà un espai per a la cuina sana Dilluns començo, que convidarà l’espectador a replantejar-se els conceptes sobre alimentació.

La televisió pública seguirà apostant una temporada més per formats ja consolidats com Els Matins, Tot es mou, l’Està passant, el Preguntes Freqüents (FAQS), l’APM?, el Polònia i el Zona zàping, que es mantindran a la graella en l’horari habitual. També arribaran noves temporades d’El foraster, Persona infiltrada i Bricoheros, que després del polèmic expedient del CAC per publicitat indeguda tornarà amb Jair Domínguez i Peyu de presentadors.