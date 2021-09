L’actor Maxi Iglesias serà un dels nous rostres de la segona temporada de Toy Boy. Segons una informació del portal Vertele, l’actor tindrà un paper al final de la temporada, tot i que per ara no s’han donat a conèixer gaires detalls i el grup Atresmedia encara no ha fet oficial el fitxatge. La sèrie produïda en col·laboració amb Plano a Plano, i protagonitzada per Jesús Mosquera, Cristina Castaño i María Pedraza, ja va anunciar fa poques setmanes els fitxatges destacats d’Álex González i Federica Sabatini. Els nous episodis de la sèrie, que primer es veuran a través de la plataforma AtresPlayer, podrien arribar a finals d’aquest mateix any.