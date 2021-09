Televisió Espanyola va sorprendre ahir en anunciar el fitxatge del valencià Javier Ruiz. La corporació pública va comunicar, en el transcurs de la presentació de la seva nova programació, que el periodista presentarà un nou espai de debat que s’emetrà en prime time. «Farem un debat que tracti l’audiència com el que és, intel·ligent. Amb rigor, serietat i honestedat periodística», va assegurar el periodista, que el passat mes de juliol es va acomiadar de la taula de debat d’El programa de Ana Rosa, de Telecinco.

Ruiz havia estat lligat al grup Mediaset España en els últims anys, primer com a presentador de Noticias Cuatro i posteriorment a Las mañanas de Cuatro, en substitució de Jesús Cintora, que precisament també va sortir de RTVE de manera abrupta el passat mes de juliol. Després de la cancel·lació del debat matinal, Ruiz va passar a integrar-se com a col·laborador en espais com Cuatro al dia, Ya es mediodía, El programa de Ana Rosa o Todo es mentira, espai que també va arribar a presentar de manera ocasional en absència de Risto Mejide.

Llicenciat en Periodisme per Universitat CEU Cardenal Herrera de València i amb un màster en economia, Ruiz també exerceix des de 2019 de cap de la secció d’Economia de la Cadena SER.