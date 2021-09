La Sexta ha preparat una programació especial per aquesta tarda, coincidint amb el 20è aniversaris dels atemptats a les torres bessones de Nova York. La cadena d’Atresmedia defineix el seu especial com «un innovador exercici de televisió», ja que, tal com va anunciar ahir Antonio García Ferreras, reproduiran «gairebé en temps real» la retransmissió de Matías Prats el 2001. A partir de les 15.40 h, la cadena emetrà l’informatiu de l’11 de setembre de 2001, amb Matías Prats al capdavant de l’informatiu i Ricardo Ortega des de Nova York. La cadena la recorda com «una lloada cobertura que ha passat a la història de la televisió espanyola» i que comptarà amb els comentaris del mateix Prats al costat de Ferreras.

L’especial continuarà a partir de les 19 h amb un reportatge del programa La Sexta Columna sobre els atemptats, que aprofundeix en les conseqüències que han tingut, a escala mundial i fins als nostres dies aquella tragèdia, i analitza de què ha servit la guerra a l’Afganistan que s’ha mantingut durant dues dècades.