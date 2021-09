TV3 convida a partir d’aquesta nit a replantejar-se els hàbits alimentaris amb Dilluns començo, un format conduït per Marta Vergés, experta en nutrició i cuina saludable. El format, que s’emetrà cada diumenge a les 22.55 h, convidarà els espectadors a fer un viatge temàtic a través d’una fórmula «molt visual i colorista», segons assenyala la televisió pública, per aclarir de manera original mites i preguntes sobre aliments, digestió, consum o tendències relacionades amb l’alimentació.

Dilluns començo convida l’audiència a «replantejar-se qüestions sobre àmbits relacionats amb el benestar, sense deixar de banda les emocions, amb un format molt cinematogràfic». La nutrició, la ciència, el bon humor i la creativitat s’enllacen en aquest innovador format, segons recalca el comunicat de la CCMA, sempre amb una visió positiva.

Marta Vergés estarà acompanyada del divulgador científic Lluís Quevedo. Junts protagonitzaran escenes de ficció relacionades amb la temàtica de cada capítol mentre descobreixen els secrets i les paradoxes del món de l’alimentació saludable, els bons hàbits o el medi ambient.

En el primer episodi, els dos presentadors es posaran en la pell de dos policies al més pur estil de les pel·lícules de David Fincher per seguir la pista de tres aliments que són acusats de delinqüents: el sucre, el gluten i la llet. Així mateix, el programa comprovarà les quantitats de sucre que amaguen alguns aliments, a vegades de forma molt dissimulada, i ensenyarà a fer unes postres dolces saludables amb Jordi Bordas i Gessamí Caramés. A més, també descobrirà com hauria de ser el pa de la mà del forner Jordi Morera.

Entre els convidats hi haurà el psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer i la dietista Mareva Gillioz. Per la seva banda, Xavi Cañellas donarà les claus per saber què és la microbiota. El programa també farà un peculiar experiment emocional sobre l’autoestima amb un grup de persones anònimes i finalitzarà amb la música en directe de la cantant Judit Neddermann.