La plataforma RTVE Play s’ha llançat a la producció pròpia de documentals amb Edelweiss, la sèrie documental que aborda la història d’aquest grup de muntanya, la secta més destructiva d’Espanya. La plataforma de la televisió pública estrenarà la seva primera sèrie documental original el proper 22 de setembre, quatre episodis produïts en col·laboració amb 100 Balas (Mediapro Studio) que comptaran amb els testimonis d’alguns dels seus principals protagonistes.

El documental aborda la història de l’organització que entre 1971 i 1984 va captar multitud de nois d’entre 10 i 13 anys sota l’excusa de ser una agrupació de muntanya. Sota el lideratge d’Eduardo González Arenas «Eddie», que es presentava com un príncep d’un altre planeta, la secta va exercir un control absolut sobre els menors sotmetent la seva voluntat. Creada i dirigida per Eulogio Romero, la producció narra com el grup de muntanya va captar a centenars de joves durant els seus més de 10 anys d’existència, primer a Madrid, on va sorgir, per després expandir-se per la resta de la península.