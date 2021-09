Coincidint amb l’arrencada del nou curs, el canal Super3 estrena avui nova programació amb moltes novetats i una aposta clara, segons la CCMA, per arribar a tots els espectadors, des dels més petits fins als més grans. La nova graella de tardor arriba dividida per franges específiques per al públic preescolar amb sèries d’animació, continguts per reforçar l’aprenentatge de l’anglès i dijous de ciència amb l’estrena de Bricociència, un programa que arriba dels Estats Units, en què Steve Spangler, professor de ciència, fa tota mena d’experiments que els espectadors també poden fer des de casa. També arribaran nous capítols de l’Efecte Wow de Dani Jiménez i que ara, a banda de les plataformes digitals, també es podrà veure al canal Super3.

A més, el públic més jove podrà gaudir, com és habitual, de les sèries de ficció que ompliran els vespres del cap de setmana, així com El detectiu Conan. Tampoc no hi faltarà la cita amb el cinema els diumenges a la tarda.

A més del salt a la televisió d’Efecte wow, arribarà una nova temporada del programa de cuina Manduka, presentat per Paula Alós, i l’espai musical Rat Rank dedicarà els primers capítols a la tornada a l’escola. Tampoc hi faltaran les històries d’El Mic i els seus amics i d’Una mà de contes.