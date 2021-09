TV3 ha obert el procés de selecció per trobar els actors i actrius amateurs que participaran a El llop, un nou talent show conduït per Àngel Llàcer i que s’estrenarà a principis de l’any que ve. Segons ha informat la cadena pública, el nou format mostrarà com es prepara des de zero la representació de l’obra teatral Terra baixa i acabarà amb una gira per tot Catalunya. El llop va ser un dels 25 projectes audiovisuals seleccionats a la crida de la CCMA i el Departament de Cultura de la Generalitat, que té com a objectiu, entre altres temàtiques, el foment de la producció audiovisual de programes d’entreteniment basats en continguts culturals, així com la reactivació del teixit empresarial del sector audiovisual.