La màquina del temps es tornarà a posar en marxa a Cuéntame cómo pasó. Si en la passada temporada la sèrie de TVE viatjava al present per descobrir com havia afectat la pandèmia als Alcántara, en la seva 22a temporada els espectadors podran descobrir els orígens de la família protagonista. Segons informa el portal Formula TV, els responsables de la ficció de Ganga, que ja han iniciat el rodatge dels nous episodis, volen contraposar la realitat dels Alcántara, que ara se situarà a l’any 1993, amb la de les versions més joves dels seus principals protagonistes, Antonio i Merche, que seran interpretats per Daniel Arias i Maria Bernardeau.