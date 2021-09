L’Ajuntament de la Vall d’en Bas ha signat un acord de donació d’uns béns eclesiàstics que la família Blasco Cardona volia cedir al consistori. La firma la va fer l’alcalde de la Vall d’en Bas, Lluís Amat, amb Andreu Blasco Jané, hereu de la família que havia fet col·lecció d’aquests objectes.

L’acord implica la donació de 38 objectes diferents que estan relacionats amb la tasca pròpia de la rectoria i, per tant, són tots d’àmbit eclesiàstic. Entre les donacions hi ha calzes, canelobres, missals i fins i tot algun faristol. Un cop es formalitzi la donació, l’Ajuntament en farà la cessió a la Parròquia per tal de ser exposats in situ o usats en les litúrgies o actes celebrats a les diferents ermites de la Vall.