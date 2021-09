E ls pares segurament esteu valorant o ja heu decidit les activitats extraescolars per als vostres fills, atenent les seves peticions i els vostres criteris, amb el desig d’oferir-los una bona preparació per a la seva vida.

Heu pensat, però, en la necessitat de la formació cristiana o catequesi per als vostres fills?

Certament que la música, els idiomes, l’esport o altres activitats tenen importància per al seu procés de formació, però també en té la catequesi com a formació en la vida cristiana. Tanmateix, és necessari que vosaltres valoreu que la formació cristiana és molt important per al seu creixement, per a la seva personalitat i per a la seva vida.

Desitjo donar resposta telegràficament a la pregunta que alguns us podeu fer: per a què serveix la catequesi?

- A la catequesi, els vostres fills descobriran que Déu se’ns ha donat a conèixer. Se’ns ha manifestat –sobretot en la Sagrada Escriptura– la Paraula de Déu. Si és té experiència del Déu de l’amor no s’adoraran d’altres déus que ens poden esclavitzar, com els béns materials, el poder, ideologies, persones...

-A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida, la més humanitzadora. Si el coneixen el podran estimar i tenir-hi fe.

-A la catequesi comprendran i es prepararan per a les celebracions dels sagraments: eucaristia, penitència, confirmació... en què Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons.

-A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per a la vida, virtuts i valors, però també el perquè d’aquestes actituds i d’aquests valors. No n’hi ha prou de saber què cal fer. Cal també conèixer per què cal fer-ho.

-A la catequesi trobaran respostes a les preguntes més importants de la vida, i que en molts moments segur que se’ls plantejaran.

-A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist, els catequistes. Descobriran cristians i cristianes que ofereixen la fe de l’Església [...] (extret del Full Parroquial).