Sí, de divendres passat. Més d’una pàgina informant sobre la prevenció dels suïcidis. A Catalunya, l’any 2019 van morir 441 persones per suïcidi (el doble dels mort per accident). La taxa de suïcidis és més alta en les persones en condicions econòmiques desfavorables. Es calcula que per cada persona que se suïcida, 20 més ho intenten. El reportatge de la Gemma Tubert ho descriu amb precisió. Explica també «l’abordatge integral i comunitari», un Codi de Risc Suïcidi i un missatge d’esperança.

Amb més dels meus quaranta anys de rector de parròquia, m’he vist en diverses situacions de suïcidi. Un espectacle de sofriment pels familiars i amics. Però sempre he interpretat, en els casos d’un enterrament eclesiàstic, que els sentiments nascuts arrel de la malaltia mental disminuïen de forma inhumana la capacitat de llibertat de la persona que s’havia suïcidat.

Per considerar l’autodestrucció plenament lliure s’hauria de partir d’una convicció mental, raonada i de llarga durada, i no d’una alteració de les cèl·lules cerebrals.

El que fa pensar l’article del diari és que la protecció de la llibertat humana és una tasca important per viure com a persones. I també he pensat que el nostre racionalisme exclusiu, que no admet cap contacte amb les nocions d’ordre religiós, ha influït en el plantejament del suïcidi d’una forma negativa.

La filosofia sobre Déu, sobre les veritats naturals de la fe, no és teologia. N’hi ha prou de ser persones per obtenir una fonamentació de la vida humana oberta als valors filosòfics de la fe.

Avui dia, hi ha molta gent que no s’ha plantejat mai el problema de l’eternitat. No surt a cap centre d’investigació, però s’ imposa a la ment humana amb tots els grans problemes com el del suïcidi. I molts d’altres. Per què tanta al·lèrgia educacional a la teodicea (Déu a través de la raó) i a la teologia (Déu a través de la fe )?