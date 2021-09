Alberto Caballero, creador de El pueblo, no ha pogut quedar-se callat davant el tracte que Telecinco està donant a la segona temporada de la comèdia. Aquesta setmana la cadena sorprenia començant l’episodi a les 23.30 h en favor de Secret story. A més, dimarts, Carlos Sobera, presentador de la gala de dimarts, va convidar els espectadors a canviar a Cuatro quan el reality va finalitzar l’emissió a Telecinco: «Gairebé em descollono quan a #LaUltimaTentacion es va donar pas a #ElPueblo i tot seguit el presentador va insistir als espectadors que canviessin de canal a @cuatro. És per pixar i no treure gota. Gràcies als que us vau quedar a Peñafría», va escriure l’actriu de la sèrie Ruth García.