La platja de Sa Palomera de Blanes va acollir diumenge passat una nova edició de la Missa de l’Alba, que enguany es va haver de tornar a celebrar amb aforament reduït a causa de la Covid. En aquesta ocasió, la celebració, organitzada per les parròquies de Blanes a les set del matí per donar la benvinguda a la tardor, va tenir com a lema la pregunta Et rentes de les mans? Aquest lema va voler fer referència al fet que, en el context de pandèmia, ningú no es pot desentendre d’una realitat que ja fa més d’un any i mig que condiciona la vida de tothom des de diferents aspectes. De fet, la missa va comptar amb el testimoni d’Esteve Rams i Esteve Aguilar, infermer i pacient que han viscut d’aprop la Covid.