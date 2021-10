Mentre s’emet una nova temporada de La Voz la nit dels divendres, Antena 3 continua treballant en la tercera edició de la versió sènior del talent show presentat per Eva González. Com cada any, els quatre coaches estaran acompanyats en la fase de les batalles per un equip d’assessors de què formarà part Kiki Morente. El cantaor granadí, fill d’Enrique Morente, debutarà d’aquesta manera en el format produït per Boomerang TV, que seguirà buscant a les millors veus veteranes de país. La seva missió serà la d’assessorar i aconsellar a Niña Pastori per dissenyar el millor equip de concursants de cara a la fase final de La Voz Senior.