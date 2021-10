Al llarg del darrer any i mig, la pandèmia ha complicat considerablement la vida de les parròquies de la diòcesi de Girona.i ha hagut activitats que no s’han pogut fer, d’altres que s’han hagut de realitzar a distància o algunes que s’han hagut de repensar. És per això que, en les Prioritats Pastorals per aquest curs, el bisbe, Francesc Pardo, ha decidit reorientar-ne algunes i subratllar les més importants. Per exemple, les propostes de formació i evangelització, les celebracions i els sagraments, els grups de pregària, l’acompanyament i acollida als més necessitats i l’organització de les comunitats i parròquies són algunes de les que s’esmenten. Segons recorda Pardo, cada parròquia decidirà quines són les més necessàries en funció de la seva situació i possibilitats.

D’altra banda, les Prioritats Pastorals d’enguany també tenen en compte un esdeveniment especial: la participació diocesana en el proper Sínode de Bisbes, que començarà aquets mes d’octubre i s’acabarà el 2023. Es tracta d’una convocatòria del papa Francesc oberta a tota l’Església i que en una primera fase es treballarà en l’àmbit de la diòcesi. És per aquest motiu que s’ha nomenat una comissió diocesana que en coordinarà les trobades, el debat i la confecció d’un document final amb les principals reflexions.

En total, les Prioritats Pastorals -que es distribuiran aquest cap de setmana a totes les parròquies de la diòcesi de Girona- consten de 34 punts. Una de les més destacades està relacionada amb la Pastoral de Joves, amb l’objectiu de seguir oferint preparació per a la confirmació i convidar els joves a reunir-se per reflexionar i participar en pregàries organitzades per ells mateixos.

Un altre punt també posa l’accent en la importància de mantenir de la celebració de l’eucaristia i, concretament, en la necessitat de «tenir cura de la qualitat de les celebracions». En aquest sentit, el Bisbat assenyala que, encara que es disposi de mitjans senzills, cal «procurar qe les celebracions tinguin qualitat en les lectures, els cants, les pregàries, l’homilia i el signes, de manera que afavoreixin una participació entenedora i joiosa». A més, les Prioritats també recorden l’opció de fer celebracions dominicals en absència de prevere per poder mantenir la reunió dominical en la qual escoltar la Paraula de Déu i prendre la comunió.

D’altra banda, també s’incideix en el tema de la formació -ja sigui per a joves, per als que execreixen responsabilitats pastorals o per al laïcat-, i mantenir l’acolliment als malalts i gent gran, així com el suport a famílies vulnerables a través d’entitats com Càritas.