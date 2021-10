El compte enrere per a l’estrena d’Insiders segueix el seu curs amb una notable campanya de promoció abans de la seva estrena, prevista per aquest dijous. Netflix li ha dedicat un sonor clatellot a Mediaset, grup referent en el gènere del reality, en les noves promocions del format, que va llançar en les pauses publicitàries de Secret Story. «Interrompo? Sé que no perquè estaves veient la gala. Ho sé perquè t’estàvem gravant sense que ho sabessis. Que no. No t’espantis. Això només passa a Insiders, un reality on els concursants no tenen ni idea que els estan gravant. Reaccions reals, amb concursants reals», assegura Najwa Nimri en aquest vídeo llançat a les xarxes socials.