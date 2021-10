El 3 de juliol de 1970 un avió Comet 4 de la companyia Dan Air procedent del Regne Unit, amb 105 passatgers i 7 membres de la tripulació, s’estavellava al massís del Montseny. La majoria dels passatgers eren ciutadans de classe treballadora, famílies senceres, residents a la corona industrial de la ciutat de Manchester, que anaven de vacances al Maresme. No hi va haver cap supervivent. El programa Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.05 h, el documental Montseny, la tragèdia enterrada, dirigit per David Fontseca.

Els cossos mutilats de les víctimes reposen en una fosa comuna del cementiri d’Arbúcies on les autoritats franquistes de l’època, amb el vist-i-plau de la diplomàcia britànica, van decidir enterrar-los dos dies després de l’accident en una cerimònia calculadament discreta per silenciar la tragèdia. L’opacitat pròpia del règim, la resistència a admetre una errada de localització de l’aparell per part de la torre de control de l’aeroport de Barcelona i la voluntat d’evitar una psicosi que perjudiqués l’incipient turisme de sol i platja que Espanya començava a fer servir de reclam per atraure visitants, van ajudar a ocultar la pitjor catàstrofe aèria ocorreguda mai a Catalunya i la segona amb més víctimes de tot l’Estat espanyol.