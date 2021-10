Barcelona acull aquest mes d’octubre el rodatge de la nova sèrie de Playz, Ser o no ser, una comèdia dramàtica juvenil ambientada en una classe de batxillerat escènic. Creada i escrita per Coral Cruz i dirigida per Marta Pahissa, la ficció explica la història d’en Joel, un adolescent trans de 16 anys «que somnia a convertir-se en un gran intèrpret, al mateix temps que s’enfronta amb els reptes emocionals de la seva estrenada transició», segons ha informat la plataforma. La sèrie, de sis episodis de 25 minuts de duració, està produïda per RTVE en col·laboració amb Big Bang Media (The Mediapro Studio) per a Playz, el canal digital de RTVE.

Ser o no ser suposa el debut davant les càmeres del jove actor trans Ander Puig. El repartiment juvenil es completa amb Júlia Gibert, Berta Galo, Lion, i cares noves com la d’Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduardo Torres i Anna Bernal. A més, Emma Vilarasau dona vida a la Carmen, la professora d’interpretació i Anna Alarcón és la mare del protagonista.

La sèrie aborda «sense prejudicis» un tema de gran actualitat i té per objectiu, segons els seus responsables «donar visibilitat i naturalitza, amb frescor i humor, la cada vegada major gamma d’identitats i expressions de gènere dels joves d’avui en dia».