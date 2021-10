Els MTV EMAs recuperaran la normalitat en l’edició d’aquest any 2021. Després de la gala telemàtica de l’edició del 2020 a causa de la pandèmia, la cadena musical ha anunciat que la gala d’entrega dels seus guardons europeus tindrà lloc el diumenge 14 de novembre al Papp László Budapest Sportaréna, un dels pavellons esportius més importants d’Hongria, que, a més, tornarà a comptar amb públic. Segons informa el canal en la seva nota de premsa, en aquesta nova edició que tindrà l’eslògan «Music for all», l’esdeveniment tornarà a realitzar-se en directe, comptant novament també amb grans estrelles internacionals com presentadors dels premis i actuacions inoblidables al seu escenari.

A més, dins de l’ampliació del seu acord de col·laboració amb All Out, el grup defensor a nivell internacional del col·lectiu LGBTIQ+, la cadena MTV també rendirà homenatge als joves d’arreu del món que lluiten per promoure la igualtat i l’amor mentre combaten les polítiques anti-LGBTIQ+ amb la creació premi MTV EMA Generation Change Award. La primera edició d’aquest guardó de la cadena musical desafiarà al Govern d’Hongria, que des de fa uns anys ha mostrat sense complexes la seva cara més homòfoba.