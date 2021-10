Després de dos anys d’aturada —un pels aldarulls del 2019 i l’altre per la pandèmia del 2020— tornen les Fires de Girona. Vuit joves, que viuen i treballen a la ciutat, reflexionen sobre la recuperació de les activitats i opinen sobre el que volen trobar-hi.

Júlia Jou és dissenyadora gràfica i explica que no coneix gaire les activitats de Fires: «És la primera vegada que vindré a Fires. No acostumo a anar a les atraccions però sempre gaudeixo de les parades de productes locals i d’artesania». Una situació similar a la que viu Adrián Valenciano, aquest jove nadiu de Costa Rica té ganes de conèixer com es viu la festa major: «Acabo d’arribar de Costa Rica i tinc ganes de viure les Fires per primera vegada. Allà tenim festes majors similars. Però també crec que hi ha més cultura del licor... M’agradaria anar a veure els concerts per veure l’ambient», relata. Per Diana Mihai, en canvi, aquests dos anys d’aturada no han sigut tan llarga. «M’avorreixen una mica les Fires. Hi acabo anant per la rutina de fer-ho cada any. Reconec que després de 2 anys d’aturada tinc ganes d’anar-hi a fer una volta, però més pels retrobaments amb els amics que no pels concerts que s’hi fan», apunta. Anni Lahti, en canvi, té ganes que comencin: «Per fi podré viure les Fires! Fa dos anys que visc a Girona i encara no les he viscut». Per a Eva Rodoreda i Berta Gallardo la situació és similar. La primera explica que «fa poc que treballo a Girona, però tinc ganes de veure si hi ha concerts de tecno»; la segona recorda que «no sóc de Girona però tinc ganes de tafanejar les parades de menjar! Sobretot les castanyes».

Finalment, Roger Vidal i Albert Darnés expliquen que tenen ganes d’una festa major envoltada de normalitat. «Tinc l’esperança de poder gaudir de tot com ho fèiem abans de la pandèmia», diu Vidal. Per a Darnés, les Fires impliquen moltes tradicions i costums que no es poden perdre: «Sempre vaig a fer un vol per la Devesa, pujo amb els amics a alguna de les atraccions i acabem sopant a barraques».