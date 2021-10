Yrreal, la nova sèrie de Playz que combina imatges reals i d’animació, arribarà el pròxim 17 de novembre a RTVE Play, la plataforma de contingut digital per a joves de la cadena pública. Creada i dirigida per Alberto Utrera, la sèrie és un thriller de venjança protagonitzat per Veki Velilla i Angy Fernández.

La nova sèrie de Playz tindrà sis episodis de vint-i-cinc minuts cadascun, que van del thriller a la comèdia negra passant per l’univers del còmic, segons ha informat la corporació, que ha produït aquesta ficció en col·laboració amb MoA Studio.

El tret distintiu de la sèrie és la combinació d’imatges reals, que s’han rodat en diferents localitzacions de Madrid, i d’animació en dues dimensions, una fusió en què tant el creador de la sèrie, Alberto Utrera com el dissenyador i animador Nuño Benito, han estat treballant des de fa diversos anys.

Després de Neverfilms i Bajo la red, Alberto Utrera torna amb una aventura protagonitzada per dues justicieres emmascarades amb ganes de revenja. Utrera també signa els guions de la sèrie juntament amb Paula López Cuervo, Carlos Soria, Paula Sánchez i Sofía Robledo.

Yrreal explica la història d’Elena (Veki Velilla) i Lucía (Angy Fernández), dues dones disposades a tot per obtenir la justícia que busquen.

Tot i que enfundar-se en un vestit d’heroi de còmic i segrestar un sospitós d’assassinat no sembla la millor idea, l’ànsia de justícia d’Elena i l’obsessió de venjança de Lucía les portarà a cometre un error darrere l’altre fins que les conseqüències dels seus actes siguin irreparables.

A més de Velilla i Fernández, completen el repartiment de la sèrie Silvia Vacas, Iván Montes, Nacho López, Albert Baró, Manuel Teòdul, Eloy Azorín o Paco Churruca, entre d’altres intèrprets.

El projecte de la sèrie va ser premiat amb el guardó que Playz concedeix per apostar per nous creadors i talents emergents de l’audiovisual.