La presentadora Ana Rosa Quintana, de 65 anys, va anunciar ahir que pateix càncer de mama i deixarà temporalment el programa de televisió que dirigeix cada matí a Telecinco. «Fa ja gairebé dos anys vaig començar a explicar a aquesta hora, en aquest racó, tot el que passava cada dia amb la pandèmia. Un relat de por i incertesa que ens ha canviat la vida a tots. Pocs matins he pogut parlar d’esperança, ara amb el drama de La Palma, impotent davant la feresa d’un volcà que no respecta ni passat ni futur», va començar dient en l’inici de El Programa de Ana Rosa. «Avui per primera vegada parlaré de mi. La setmana passada vaig marxar dues vegades abans d’acabar el programa, vaig faltar divendres. Normalment, i excepte vacances no he faltat a la meva cita amb vosaltres . Estic tan agraïda a tots els que ens heu portat aquí 17 anys que crec que haig de compartir amb tots els que m’heu fet tan feliç» va puntualitzar.

«Estic tranquil·la, confio en els meus metges i sóc una afortunada per tenir tant d’amor al voltant. Espero que tot tingui un final feliç. Afortunadament, la recerca i la medicina han avançat molt en el càncer de mama». «Sé que em curaré i que m’espera un camí complicat, com coneixen moltes dones valentes. Faré una vida el més normal possible i continuaré treballant darrere de les càmeres i en la productora», va finalitzar abans de deixar a càrrec del programa a Ana Terradillos, Patricia Pardo i Joaquín Prat.

Els ànims de Susanna Griso

L’anunci d’Ana Rosa Quintana es va convertir ben aviat en la notícia televisiva del dia i les reaccions no es van fer esperar. Una de les més destacades va ser la de Susanna Griso, la seva gran rival en la franja de matins. La periodista catalana, que presenta l’espai Espejo Público que s’emet a Antena 3 en la mateixa hora que El Programa de Ana Rosa, va voler enviar tot el seu suport a Ana Rosa Quintana. «Ana Rosa, molts ànims. Molta força. Des d’aquí et desitgem una ràpida recuperació» va expressar Griso.