Doctor Portuondo, la primera sèrie original de Filmin estrenada el 29 d’octubre passat, s’ha convertit ja en un dels èxits més grans de la plataforma. Segons va informar ahir la companyia catalana en un comunicat, en els seus primers tres dies la ficció va aconseguir registrar més visionats que cap altra sèrie a la història de Filmin en el mateix període de temps. La sèrie, creada i dirigida per Carlo Padial, i protagonitzada per Jorge Perugorría i Nacho Sánchez, ha rebut a més l’aplaudiment de la crítica, que ha valorat «la genuïtat de la proposta i la capacitat per moure’s entre diversos gèneres i tons, oferint a l’espectador una experiència singular» afegeix la plataforma.