Després de La última tentación, Telecinco ha decidit no esperar ni una mica perquè arribi La isla de las tentacions 4. Mediaset va presentar ahir la nova temporada del reality: «Si hi ha hagut un format que hagi agitat el prime time en els darrers anys aquest és La isla de las tentaciones», va afirmar orgullós Manuel Villanueva, director de continguts del grup de comunicació.

La isla de las tentaciones va començar a emetre’s fa relativament poc, a principis del 2020. Però ja són quatre les temporades i una cinquena si comptem l’spin off. Tot i així, no hi ha por a la saturació i des de la cadena creuen que per descomptat hi haurà una altra tanda més: «Estic convençut que hi haurà més entregues. (...) Aquest és el programa més vist pels joves dels últims 20 anys», va apuntar Jaime Guerra, director de producció de Mediaset España.

Per continuar captivant el públic que es va enganxar al televisor a veure històries de gelosia i deslleialtats, el programa s’ha cobert perquè hi continuï havent girs mai vistos: «Hem volgut introduir novetats perquè les parelles i temptadors no creguin que se les saben totes» , va afirma Juanra Gonzalo, director de la productora Cuarzo.

Sandra Barneda, que torna a repetir com a presentadora, va apuntar en la mateixa línia: «La quarta temporada ha estat la més complicada perquè crèiem que les parelles es coneixien el format». Una d’aquestes novetats per intentar sorprendre els participants serà el veto de 24 hores: «El solter haurà d’abandonar la vila durant un dia». A més, «dues parelles tenen un passat comú».

L’imparable camí de la franquícia de les Tentaciones s’ha vist frenat enguany per La última tentación, que si bé no ha estat un fracàs tampoc ha obtingut els resultats de les anteriors edicions. Tot i això, des de la cadena privada afirmen sentir-se «satisfets» amb el resultat obtingut, i apunten que es troben en un procés d’«anàlisi» de cara a fer un nou «all stars» amb les parelles protagonistes del reality. «Ho estudiarem detingudament», apunten.