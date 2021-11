Cara i creu pels equips gironins de la Primera Nacional d’handbol. La victòria va ser per a un gran Bordils, que ser capaç de derrotar al Sant Joan Despí (31-24), que sumava els seus partits per victòria en les sis jornades de competició. Els blanc-i-verds van desaprofitar un avantatge de quatre gols al descans (18-14) i els visitants els van empatar en l’inici de la represa (18-18). Però a partir d’aquí els gironins van anar sempre per davant en el marcador i van ser clarament superiors al seu contrincant i això els va valer per aconseguir una gran victòria amb una renda final de 7 gols.

Per la seva banda, el Banyoles va encaixar una nova derrota a casa, davant La Salle Montacada (27-39), després de sumar el seu primer triomf fa set dies. Els locals es van veure superats en tot moment pel seu rival ja des del principi, i és que amb el parcial inicial de 0-5 ja es deixava veure quina seria la tònica del partit.