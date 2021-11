Debut amb mal peu del Garatge Plana Girona en la nova temporada de l’OK Lliga Femenina. El conjunt gironí va caure per 3-0 a la pista del Sant Cugat del Vallès, en un partit on va tenir les seves opcions, però no les va materialitzar.

Les locals es van avançar en l’equador de la primera meitat amb una diana de Txell Gimeno, però el partit va estar obert fins als últims 9 minuts. Després, amb un obrir i tancar d’ulls, les blanc-i-vermells veien com les contrincants marcaven dos gols, obra d’Alba Ambrós, amb 50 segons de diferència i això ja feia impossible treure un resultat positiu.