El GEiEG està intractable i, després d’ensopegar en la primera jornada de campionat, l’equip ha sumat cinc victòries consecutives. L’última, ahir a la pista del Segle XXI (40-43) en un partit on el conjunt entrenat per Bernat Vivolas va acabar patint per certificar la victòria. Guanyava de 10 punts al descans (15-25) i de nou quan faltaven 3 minuts (31-40), però una reacció de les locals va fer patir a les gironines, que amb 39-40 al marcador no es van espantar i van sumar un nou triomf.