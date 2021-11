La millor versió d’Albert Sàbat no va servir al Bàsquet Girona per trencar la inèrcia negativa de resultats que l’acompanya des de fa unes setmanes. Són ja quatre les derrotes consecutives, a pocs dies de visitar un Granada que va per feina. La desfeta d’ahir va ser a cara o creu amb el Valladolid, intractable a fora i que compta les sortides per victòries. Un rival que va començar fort, sorprenent els de Carlos Marco, anotant fins a 28 punts en el primer quart. Però que va acabar sotmès pel canvi de xip en defensa dels gironins i sobretot, per l’encert d’un Sàbat desbocat. Sortint des de la banqueta, va ser el gran protagonista, tot i perdre. 29 punts i 7 triples anotats així ho expliquen. La paradoxa, però, és que va acabar errant el tir decisiu en un desenllaç no apte per a cors delicats.

No semblava que s’arribaria a un minut i mig pel final amb un ajustat 70-69 en el marcador. Sobretot d’entrada. Sense intensitat defensiva, el Bàsquet Girona es va veure sorprès pel Valladolid, capaç d’anotar per dins i per fora, amb Kavion Pippen fent i desfent sota l’anella. El nebot del que va ser jugador dels millors Chicago Bulls de la història, acumulava 6 punts com si res encertant cada tir que intentava. El 18-28 del final del primer període i les sensacions de l’equip feien pensar que el partit arribaria al tram final tan igualat. En va tenir culpa una millora defensiva extraordinària (els castellans només van anotar vuit punts al segon quart) i sobretot l’aparició de Sàbat. Es va fer un tip d’anotar, sobretot des de la llarga distància, i ràpidament va enlairar les seves xifres individuals. Ho va agrair el seu equip, que va arribar a capgirar el marcador al tercer període, quan va gaudir fins i tot d’un avantatge de 13 punts.

Però la benzina dura pel que dura. I el Valladolid també juga. Un tir de tres de De la Fuente el va engrescar. Aquí s’hi van sumar Pantzar (un dels millors ahir) i Kuiper. La distància s’eixugava. Tornava la igualtat fins el 70-69. Un punt d’inflexió. Amb un minut per jugar-se, a Schaftenaar li invalidaven un triple que havia entrat per una falta prèvia en atac. I en l’acció posterior, Wintering va esgotar la possessió, provant un tir de tres a la desesperada. Va ser murri, al llençar-se al damunt del defensor. Falta i tres tirs, per posar el 70-72. Amb set segons, estava clar a qui aniria la pilota. Sàbat va buscar el forat i ho va provar des de fora, però aquest cop l’encert no el va acompanyar. Era cara o creu i de nou, la cosa no va sortir com s’esperava. «Les dinàmiques són així, però hi són per revertir-les. La confiança enla feina i els jugadors és total. Acabem de començar i aquest any serà més llarg. Estem treballant bé i ho hem de seguir intentant. Insistint i persistint», declarava Marco. Dimarts, test de nivell a Granada per redreçar el rumb.