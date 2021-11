Després de caure per primer cop en aquesta temporada, el Peralada té l’oportunitat avui (16:30) de redimir-se a casa contra el Sants. Héctor Simón no podrà comptar amb Gelmà, Dalmau i Medina, però recupera Micaló i Joan Tomàs. Per aquest duel, els barcelonins arriben amb una victòria conseguida a casa contra el Granollers.