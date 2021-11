El Sol Gironès Bisbal va sumar la cinquena victòria del campionat i continua invicte com a local després de superar l’Andratx (69-55), que encara no ha aconseguit guanyar aquesta temporada després de sis partits. El conjunt entrenat per Cesc Senpau es va refer d’un mal primer període, on va arribar a perdre de 10 punts (7-17). Va ser quan faltava poc pel descans que ja va començar a liderar el marcador (23-21) i no va abandonar aquest avantatge fins al final. En la segona meitat, els mallorquins van mostrar les seves mancances i els empordanesos van arribar a guanyar per vint punts quan faltaven tres minuts pel final (66-46), tot i que en les acaballes, els visitants van maquillar la diferència per posar el 69-55 definitiu.