La Unió Esportiva Sarrià es va manifestar ahir contra la violència de gènere. Ho va fer amb un acte reivindicatiu abans de cada partit que es va disputar ahir al seu pavelló. En els diferents equips de les categories inferiors van desplegar una pancarta que deia «La UES no tolera la violència de gènere» abans començar l’enfrontament. Des del club, tenen com a objectius principals transmetre els valors educatius i socials cap a la canalla, i com a màxim representant de l’handbol gironí -és l’únic equip a Divisió de Plata- volen donar exemple i incentivar aquest manifest perquè altres clubs també ho facin.