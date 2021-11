Valtteri Bottas (Mercedes) sortirà avui des de la primera posició de la graella del Gran Premi de Mèxic, que se celebra a l’Autòdrom Hermanos Rodríguez després de fer el millor temps (1:15.875) en la sessió de qualisifació. El pilot finlandès serà acompanyat en la primera fila pel seu company d’equip, Lewis Hamilton, mentre que en la quarta hi haurà els Red Bull de Max Verstappen i Sergio Pérez. Per la seva banda, Carlos Sainz (Ferrari) sortirà des de la sisena posició i Fernando Alonso (Alpine) des de la dotzena. L’asturià no va superar la Q1, però es va veure beneficiat per diverses sancions.

Graella de sortida: 1. Valtteri Bottas, 1:15.875; 2.Lewis Hamlton (Mercedes), a 0.145; 3. Max Verstappen (Red Bull), a 0.467; 6 Carlos Sainz, a 0.886; 13. Fernando Alonso (Alpine), eliminat a la Q1.