Gran victòria del Banyoles a la pista del Poblenou (26-29). L’equip entrenat per Pere Coll va sumar el segon triomf del curs a la pista d’un rival que havia guanyat els quatre partits que havia jugat fins ara com a local. Després d’una primera part ajustada, el conjunt banyolí va trencar el partit en el segon temps i va arribar a tenir un avantatge de sis gols (21-27). I, tot i que els locals van reaccionar (25-27), la victòria no es va escapar.