No està sent una temporada fàcil per Sarrià, amb només una victòria en sis partits, i aquest migdia (12h), amb un munt de baixes, visitarà la pista del líder de la competició, el Barça B. I és que, a part de Martí Arnau i Adrià Serrano, lesionats des de l’inici de curs, Josep Espar tampoc podrà comptar amb Oriol Teixidor, Alberto Vicente, Josep Ballester i Guillem Lozano, aquests dos últims sancionats la setmana passada en el partit contra l’Alacant.