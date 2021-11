Després de posar fi a una dinàmica de tres partits sense guanyar gràcies a la victòria contra la Pobla de Mafumet (1-0), el Girona B buscarà els tres punts per segona setmana consecutiva. Per tal que l’anhel s’acompleixi, els joves del filial blanc-i-vermell hauran de superar el San Cristóbal a domicili; un conjunt que duu tres empats consecutius a la Lliga. El triomf pels gironins podria significar escalar una posició i acabar la jornada líders si hi ha un resultat profitós entre el Peralada i l’Olot.

Dos dels tres millors equips de Tercera Divisió es veuen les cares avui (16. 30 h) al Municipal de Peralada. Per si això fos poc, s’enfrontaran dos dels quatre equips gironins: l’Olot i el Peralada. Enmig de la celebració pel centenari, els d’Albert Carbó visiten el Peralada com a líders. Amb un partit menys, tercers a la classificació i amb tres punts menys, arriben els d’Hèctor Simón per intentar regalar una victòria a la seva afició. Els dos conjunts es coneixen bé.