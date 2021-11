El Mundial de Fórmula 1 està que treu fum quan encara queden tres curses per disputar-se. La més immediata, la que es disputarà avui al circuit de Losail, al Qatar, on Lewis Hamilton (Mercedes) arrancarà des de la primera posició. El pilot britànic va aconseguir la pole position amb un temps d’1:20.827 i sortirà davant del seu gran rival en la lluita pel campionat, Max Verstappen (Red Bull) líder de la general amb 14 punts de marge sobre Hamilton.

El pilot de Mercedes ja va fer una autèntica exhibició la setmana passada en el Gran Premi de Brasil per ser primer i retallar punts al neerlandès. I és que el britànic no té marge d’error si vol coronar-se per vuitena vegada i ahir va tornar a demostrar que vol aquest títol traient-li quatre dècimes i mitja al seu rival.

En tercera posició sortirà Valterri Bottas (Mercedes) i al seu costat Pierre Gasly (Alpah Tauri). Mentrestant, Fernando Alonso va treure el màxim rendiment al seu Alpine i arrencarà cinquè. Carlos Sainz (Ferari) ho farà des de la cinquena posició.