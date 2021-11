Sis derrotes consecutives i la destitució, dilluns passat, de Carles Marco, no ajuden a aixecar la moral d’un Bàsquet Girona que no ha mostrat la seva millor versió en els últims partits. Això, però, podria canviar en el partit que disputarà l’equip a la pista de l’Acunsa Gipuzkoa (18 h, Laligasports.tv), on té la possibilitat reaparèixer Karamo Jawara. El pivot noruec ha estat allunyat de les pistes en els últims sis partits en què l’equip no ha aconseguit cap victòria. Per tant, els gironins s’aferren a l’esperança que amb Jawara a la pista encara no han perdut, sumant els dos primers triomf en les dues primeres jornades de campionat. Tot i així, el tècnic interí del conjunt gironí, Jordi Sargatal, es va mostrar prudent amb el retorn del noruec perquè «després de tantes setmanes aturat hem de veure si ens pot ajudar o no».

Sargatal creu que l’equip té «poc a perdre» i que «hem d’intentar recuperar la moral i passar-nos-ho bé. Si aconseguim això, guanyarem molt», afirmava. L’ara màxim responsable de l’equip no vol sentir a parlar del que passarà amb ell la pròxima setmana, ja que «estic focalitzat en ajudar l’equip i aquest és el principal objectiu, el que vingui després no m’importa». També va llançar pilotes fora quan se li va preguntar per Marc Gasol. «És una decisió personal seva», deia.

I és que el Bàsquet Girona s’ha de centrar en el present, que diu que avui juga a la pista del Guipúscoa, «un equip que anota molt fàcil gran encert des de la línia exterior», com explicava Sargatal. Per això, l’equip ha «d’intentar que el rival no es trobi còmode i hem de defensar bé el seu joc ofensiu».