Xavi Hernández va començar la seva era com a entrenador del Barça amb una victòria patida en el derbi d’ahir contra l’Espanyol (1-0), que va decidir-se per un penal, amb polèmica, transformat per Memphis a l’inici de la segona part. Des dels onze metres, el davanter neerlandès va segellar el triomf culer, el primer del tècnic egarenc, per acabar amb una nefasta ratxa de quatre jornades consecutives sense guanyar i pujar fins a la sisena plaça (20), a vuit punts del lideratge.

Tota una declaració d’intencions, encara que més en la forma que en la pràctica. Així va ser el retorn del «fill pròdig» al Camp Nou, on va estrenar-se, davant de 74.418 espectadors, amb vuit nanos del planter a la recerca de recuperar l’essència del club blaugrana. Com Cruyff, Xavi també va debutar a la banqueta contra els pericos, i també es va emportar una balsàmica victòria sobre la qual sustentar el nou Barça. En l’onze, va donar lloc al davanter del filial Ilias Akhomach, que a punt va estar de sorprendre en els primers minuts amb una jugada neutralitzada per fora de joc. Els de Vicente Moreno només ho van intentar a la contra, en un tir de Raúl de Tomás a la vora del descans que va marxar fregant el travesser després de tocar en Piqué.

De seguida que va reprendre’s el partit, Memphis va caure a l’àrea després d’un cop al turmell de Cabrera i el col·legiat no va dubtar per xiular penal, una decisió corroborada després de la revisió del VAR. L’holandès, amb un tret ras, va superar al gallec per obrir la llauna i marcar el primer gol de l’«era Xavi. Abde va poder incrementar el compte en una rematada que va desviar Pedrosa quan el blaugrana ja havia burlat a Diego López, una oportunitat a la qual va respondre RDT, el millor dels blanc-i-blaus, amb un xut que va sortir llepant el pal.

El propi pal va tornar a privar a RDT del punt en el 81, repel·lint un magnífic tret de falta, i quatre minuts més tard va topar de nou amb la fusta després d’una rematada de cap. Dimata es va sumar a la reacció del conjunt perico amb un altre cop de cap que va marxar desviat. En l’últim minut, Ter Stegen va frustrar l’última ocasió per a l’Espanyol. En concret a, Wu Le. El porter va aparèixer per defensar els tres punts i recuperar la moral blaugrana, que tornarà a posar-se a prova dimarts que ve a la Lliga de Campions davant el Benfica.