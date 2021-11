Deu minuts van ser els que va necessitar el Bescanó per fer-se amb la victòria contra la Unificació Llefià (2-1). Uns tres punts que serveixen per aferrar-se amb ungles i dents a la primera plaça, on els gironins dormiran passi el que passi durant el dia d’avui. Al final del partit la celebració va fer-se notar entre els aficionats; i no és per a menys, ja que el Bescanó va aconseguir revertir una situació que s’havia complicat en el minut 11 amb el gol d’Óscar. Amb una notable bateria de canvis en la segona meitat, els locals van trobar la relaxació dels visitants a partir del 80. En els minuts del temps afegit, va ser quan Pep Piany i Gerard Muñoz van girar el marcador per a seguir líders amb una gran remuntada per al Bescanó.

El Lloret va enlluernar al seu camp per golejar la Muntanyesa a casa, i de retruc, sortir de la zona calenta de la classificació. Ben d’hora, al minut 9, Pol Ros va obrir un marcador que canviaria de dígits fins a quatre cops més: primer amb un doblet de Tijan -un a cada part-, el quart del Lloret obra de Vilà al minut 84 i amb la diana de Fernando que va servir per maquillar-lo.