El Bàsquet Girona B rebia al Pavelló Sitjà el líder de la categoria, un Barça B que arribava al duel amb un ple de set victòries. Els de Marc Serra tenien la il·lusió de ser els primers a guanyar-lo i igualar-lo a punts al capdavant de la classificació, però a l’hora de la veritat el filial blaugrana va ser clarament superior i es va emportar la victòria (54-87).

El parcial inicial de 0-6 ja era un presagi del que després passaria al llarg de la tarda, i els visitants no van donar cap opció. Només una tímida reacció en el segon període va fer apropar els gironins al marcador (17-22), però a partir del tercer quart el Barça B sempre aniria per davant amb més de 10 punts de marge, davant un Bàsquet Girona B que ho va intentar, sense sort.

Per altra banda, el Sol Gironès Bisbal va aconseguir la sisena victòria de la temporada després de guanyar a l’Azulejos Moncayo (72-60). Els de Cesc Senpau van saber revertir la mala primera meitat i amb un parcial de 27-10 en el tercer període van capgirar el marcador. Mentrestant, el Quart Germans Cruz va perdre a la pista del Vic (65-56) i encadena la segona derrota consecutiva. El conjunt entrenat per Carles Ribot havia marxat al descans per davant en el marcador (27-31), però un mal últim quart, amb un parcial de 20-9, va fer que els locals s’emportessin finalment la victòria.