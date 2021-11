Aixecar el cap per al Costa Brava està sent una tasca àrdua de completar. Més encara després de la dura derrota contra el Linares (1-4), un rival directe a la classificació. Després d’una setmana peculiar, tant per al bo com per al dolent, la il·lusió d’aconseguir una victòria i desfer-se de la ratxa en haver sumat un punt dels últims 21 va emergir amb el gol de videoteca de Romero per posar l’empat a 1. D’aquesta fe es va passar a la incredulitat quan Marcos va haver de recollir dues pilotes del fons de la seva porteria en tan sols dos minuts. Un període de temps que va afectar un Costa Brava que fins llavors s’havia mostrat alegre, vertical i dominador de la pilota.

Les últimes setmanes a Palamós han sigut estranyes. Lluny queda ja l’inici d’aquest mala dinàmica, quan el Costa Brava va perdre contra un Madrid Castella que va deixar conseqüències. Com les expulsions d’Oriol Alsina i Pere Martínez. Sense tots dos, un a la banqueta i l’altre sobre la gespa, el timoner va ser un Óscar Álvarez que va escollir un onze a contracor. Voluntariosos els dos equips en la primera meitat, encara no s’havia arribat al minut 20 quan l’empat a 1 reflectia en el marcador. Romero, amb un servei de falta per emmarcar, va igualar el gol de Copete. Abans, havia avisat el Linares amb el travesser de l’esmentat Copete. La por es va apoderar d’un Costa Brava, que ensopit com si el gol a favor fos un somnífer, va veure com de cop i volta Marcos recollia la pilota dues vegades del fons de la porteria.

Amb l’1-3 van marxar al descans. Un resultat que feia molt de mal als locals d’una banda, i creixia la moral de l’altra. Amb la intenció de canviar el rumb del partit, fins a tres canvis va presentar el Costa Brava en la segona meitat. Escàs va ser l’encert dels nous sobre el terreny de joc i abundant el dels visitants que van fer més gran la ferida en marcar el quart i definitiu gol de l’encontre, obra d’Etxaniz. El Costa Brava no va poder fer res amb una derrota que l’enfonsa encara més.