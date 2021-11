La selecció espanyola d’hoquei patins va sumar el seu dinovè Campionat d’Europa, el segon consecutiu, després de guanyar la final davant França (2-1), en un partit que es va decidir a la pròrroga. Va ser Toni Pérez que, quan faltaven dos minuts pel final, va desfer l’empat i va fer aixecar el títol al combinat espanyol. I això que el duel va fer pujada pels de Guillem Cabestany quan Bruno Di Benedetto inaugurava el marcador als vuit minuts de la represa (0-1). César Carballeira, quan faltaven 10 minuts pel final del temps reglamentari feia l’empat a un, i tot i que els dos equips ho van intentar, el partit va anar a la pròrroga. I ja a les acaballes, quan faltaven dos minuts per anar als penals, Toni Pérez marcava el 2-1 per segellar l’Europeu per Espanya.